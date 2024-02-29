Цели будут достигнуты: прямая трансляция послания Президента Федеральному собранию

Ключевыми темами выступления президента станут специальная военная операция и социальная поддержка граждан.

Президент России Владимир Путин 29 февраля в 19-й раз выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию, которое станет 29-м в истории современной России и проходит в Гостином дворе. В прямом эфире Владимир Путин обозначит цели внутренней и внешней политики на следующие шесть лет.

Как правило, в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию глава государства подводит итоги и озвучивает планы развития страны на ближайший год. В этот раз мероприятие пройдет в необычном формате. Послание президента РФ транслируют многие федеральные СМИ, в том числе и 5-tv.ru. Кроме того, обращение будет показано в кинотеатрах 17-ти городов России. Показ носит название «Цели будут достигнуты».

Каким темам посвящено послание президента

Президентский срок длится шесть лет, то есть фактически в своем обращении Владимир Путин озвучит предвыборную программу. Учитывая, что 2024 год объявлен Годом семьи, можно предположить, что будет затронут ряд социальных вопросов. Существует вероятность, что госслужащие и многодетные семьи смогут рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку. По мнению экспертов, в обращении должны прозвучать точечные способы решения региональных проблем, в частности касающиеся и присоединенных территорий.

Итоги двух лет СВО и жизнь на присоединенных территориях

Как считают парламентарии, одной из ключевых тем выступления Владимира Путина станет оценка действий в ходе Специальной военной операции (СВО) за прошедшие два года. Еще 21 февраля 2022-го года российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля того же года президент России объявил о начале СВО.

По мнению экспертов, Владимир Путин еще раз напомнит о причинах СВО и расскажет об успехах российской армии на территориях за два года ее проведения. Глава государства обозначит первостепенные задачи, которые стоят перед органами государственной власти, в том числе и спецслужб, а также объявит новые меры поддержки участников Специальной военной операции (СВО) и их семей. Также, как считают политологи, Владимир Путин в своем обращении обратит внимание на противостояние «русского мира» и действия «коллективного Запада».

Поддержка населения и жизнь в условиях санкций

Как считают парламентарии, президент РФ особое внимание уделит теме антироссийских санкций и предложит способы, которые облегчат жизнь обычных граждан. По словам депутатов, еще две важных предмета, которые требуют решения, — это сельское хозяйство и оборонный комплекс.

В своих выступлениях Владимир Путин не раз подчеркивал, что сейчас особо важно поддерживать население. Например, уже анонсировал меры социальной поддержки врачей в ходе выступления на Форуме будущих технологий: с 1 марта вырастет размер дополнительных выплат для медиков, которые трудятся в малых городах, районных центрах и селах. А также президент уже подписал указ, закрепляющий статус многодетной семьи и определяющий меры поддержки для них.

Также, вероятно, Владимир Путин затронет вопрос цен на товары первой необходимости и лекарства. В середине января этого года Минсельхоз уже заявлял о снижении цен на яйца, куриное мясо и свинину.

Возможно, президент РФ обсудит концепцию внешнеэкономической политики России в 2024 году. Отметим, что во время прямой линии Владимир Путин подчеркнул, что доля рубля во внешней торговле России на сентябрь прошлого года выросла до 40%.

Поддержка присоединенных регионов

В 2022-м в состав России вошли четыре новых региона: Луганская и Донецкая народные республики, Херсонская и Запорожская области. Такое решение было принято после того, как жители этих территорий в ходе референдума в сентябре прошлого года проголосовали за вхождение в состав России.

В планы России входит к 2030-му вывести жизнь в этих регионах на среднероссийский уровень по качеству жизни и другим показателям. Экономику присоединенных ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей будут налаживать последовательно. В ближайшие шесть лет новые регионы окончательно станут частью российской государственной машины. Переходный период встраивания намечен на 2026 год.

Кого приглашают слушать послания президента

Как правило, на оглашение послания президента России приглашаются члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, главы ведомств и другие политические и общественные деятели. Как и в прошлом году, приглашение получат и участники Специальной военной операции (СВО).

Зачем проводится ежегодное послание президента Федеральному собранию

Федеральное собрание — это представительный и законодательный орган российской власти. Именно представители двух палат — Государственной Думы и Совета Федерации — разрабатывают, обсуждают и принимают новые законопроекты.

Вектор для их инициатив задает президент. Основные положения, которые озвучивает глава государства в ходе обращения, становятся первостепенными направлениями развития экономики.

Обращение президента с ежегодными посланиями парламенту закреплено в действующей Конституции Российской Федерации. Послание традиционно включает в себя положения политического, экономического, идеологического характера, а также конкретные предложения, касающиеся законотворческой работы парламента.

Ранее 5-tv.ru писал, что самое важное было озвучено в ходе послания Путина к Федеральному собранию в 2023 году.