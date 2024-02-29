МИД Литвы выразил протест временному поверенному в делах РФ Елкину

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Евгения Романова
Евгения Романова 60 0

Литовские дипломаты обосновали решение тем, что чиновник якобы сделал ложные заявление об отношениях Вильнюса и Москвы.

МИД Литвы выразил протест временному поверенному в делах РФ Елкину

Фото: www.globallookpress.com / Christian Spicker via www.imago-images.de

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Министерство внутренних дел Литвы (МИД) выразило протест временному поверенному в делах России Александру Елкину из-за его позиции о причинах состояния отношений двух стран. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что в среду, 28 февраля, Елкин был вызван в МИД Литвы после интервью, которое дипломат дал РИА Новости во вторник. В беседе с агентством тот сделал якобы ложные заявления.

«Чиновнику был предъявлен протест за его ложные заявления о причинах состояния двусторонних отношений, условиях калининградского транзита и правах российских граждан», — говорится в сообщении.

В ходе беседы в МИД с Елкиным литовские дипломаты подчеркнули, что двусторонние отношения между Москвой и Вильнюсом «резко ухудшились» после начала российской СВО на Украине.

На днях в Литве пригрозили России «нейтрализацией» Калининграда, причем первым это якобы сделает НАТО. Так, после вступления Швеции в блок, Балтийское море станет внутренним, посчитали латвийские власти. В Калининграде уже ответили на исходящую из Литвы угрозу нейтрализовать город. Балтийское море никогда не будет принадлежать Североатлантическому альянсу, подчеркнули власти.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле ответили Литве на угрозы «нейтрализовать» Калининград. В частности, там назвали намерения Вильнюса поводом для принятия мер Москвой.

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