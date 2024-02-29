Ипотеку под 2% распространят на участников спецоперации и жителей Донбасса

О мерах социальной поддержки рассказал президент.

Специальные ипотечные программы со ставкой под 2% распространят на жителей Дальнего Востока и Арктики, а также Донбасса и Новороссии. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в Гостином дворе в Москве.

Сегодня такая программа уже начала действовать в дальних регионах России, но в планах властей — продолжать ее, а также распространить ее на участников спецоперации на Украине и жителей Донбасса.

«Кредит на таких же льготных условиях в этих регионах смогут получать и участники и ветераны специальной военной операции», — сказал Путин.

Кроме того, по планам президента, отдельную поддержку власти направят на проекты комплексного развития территории под застройку, возведение жилых кварталов с еще недостаточным уровнем социально-экономического развития. На эти цели, по словам Путина, выделят дополнительно 120 миллиардов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что будет с льготной ипотекой в России. Программа была продлена до 1 июля 2024 года. Однако дальнейшая ее судьба еще не определена. Но, например, Центробанк и Минфин России выступают за сворачивание программы.