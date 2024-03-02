Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для 15-летнего Назара

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У подростка сложное заболевание, из-за которого его постоянно мучают приступы головной боли вплоть до потери сознания.

Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для 15-летнего Назара

Фото: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции День Добрых дел!

Накануне мы рассказали о 15-летнем Назаре, у которого диагностировали тяжелое заболевание. Молодого человека постоянно мучают приступы головной боли вплоть до потери сознания. Медицинское лечение при данном диагнозе стоит очень дорого — таких денег нет у близких и родных подростка.

Благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму и даже больше. За сутки вы перечислили 5 миллионов 121 тысячу 134 рубля.

Большое вам спасибо!

Тема:
День Добрых Дел
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