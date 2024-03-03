В США заявили о потере Байденом своих сторонников
NYT: бывшие избиратели Байдена готовы голосовать за Трампа
Фото: www.globallookpress.com / Yuri Gripas - Pool via CNP 1
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На каких позициях находятся два главных кандидата в президенты США?
Не все сторонники действующего лидера США Джо Байдена, проголосовавшие за него на выборах президента в 2020 году, останутся верными ему до конца. Результаты опроса газеты The New York Times и Сиенского колледжа показали, что 10% прежних сторонников Байдена теперь поддерживают его главного конкурента Дональда Трампа.
Последнего кандидата в президенты США готовы поддержать 97% опрошенных американцев, которые отдали свой голос за него в 2020 году. Почти никто из его сторонников не перешел на сторону Байдена.
На текущий момент за действующего президента США Байдена готовы проголосовать 43% опрошенных среди зарегистрированных избирателей, а за Трампа — 48%.
Президентские выборы в США пройдут в ноябре 2024 года.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в США Трампу предрекли победу в Айдахо с 85% голосов.
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