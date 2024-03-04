Населенный пункт уже несколько раз переходит «из рук в руки» — от России к Украине, но уже почти полтора года находится под полным контролем российских сил.

Достойно отработали задачи бойцы спецназа «Ахмат» в селе Берестовое в ДНР. Украинские боевики пытаются атаковать этот населенный пункт, который наши военные используют как плацдарм для ударов по позициям ВСУ. Но благодаря четким и оперативным действиям минометчиков, вылазки противника заканчиваются для него весьма печально. Корреспондент «Известий» Александр Федорчак в этом убедился.

По разбитой и очень извилистой грунтовой дороге. Да еще и в полной темноте. По памяти. Так каждый день и добираются на свои боевые позиции бойцы спецназа «Ахмат». На их участке фронта очень важно оставаться невидимым.

«Село Берестовое больше четырех раз переходило из рук в руки. Но уже почти полтора года оно находится под полным контролем. Передвигаться здесь пока можно только в ночное время. Активны вражеские дроны. Одна из главных особенностей местности — очень звездное небо, в котором часто видны двигающиеся силуэты», — рассказывает корреспондент.

Маленькое село, находящееся на одинаковом расстоянии от Артемовска и Лисичанска. Берестовое — как кость в горле для ВСУ. Отсюда российские войска наносят удары по Белогоровке, Северску и Спорному, которые пока еще удерживает противник.

Дрон подлетает вплотную. Через тепловизор видно, как боевики перемещаются по окопам. Оператор БПЛА сообщает — можно начинать.

«В процессе работы у минометчиков появилось еще несколько целей, и корректировка идет прямо здесь. Один из бойцов меняет координаты прямо в телефоне и дальше передает их расчету», — рассказывает корреспондент.

Стрельбу ведут из специального окопа, сделанного в склоне.

«Противник нас тоже плохо видит. Возгорание порохов небольшое. И ее не очень так видно. Если нас, как говорится, спалили. Попасть сложнее намного, чем в открытом пространстве», — говорит командир минометного расчета с позывным «Поляк».

Мины в ответ не полетели. Но глубже в блиндаж нам спускаться все-таки пришлось. Через несколько минут нам удалось спокойно покинуть позицию. Бойцы спецназа «Ахмат» остались дальше нести службу. Его состав интернациональный. Кроме чеченцев есть буряты, калмыки, осетины. Командир с позывным «Батя» — суровый уральский мужик. Рассказывает, как изменилась обстановка на его участке.

«Вот с того момента (с августа. — Прим. ред.) у меня у каждой позиции есть цифровая связь. Наша российская разработка. Она лучше, чем Моторола», — рассказывает он.

Бойцы настроены оптимистично и готовы идти в атаку, чтобы дальше освобождать русские земли.