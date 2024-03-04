Зеленский сменил командующего силами поддержки ВСУ
Кадровые перестановки на Украине не прекращаются.
Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine
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На Украине уволили командующего силами поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Герегу. На его место назначен Александр Яковец, который ранее возглавлял инженерные войска в командовании силами поддержки украинской армии. Соответствующие указы опубликованы на сайте офиса президента страны Владимира Зеленского.
Кадровые перестановки на Украине не прекращаются. В начале февраля Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главкома украинской ВСУ. На его место был назначен генерал-полковник Александр Сырский.
После Зеленский подписал указ о назначении нового командующего Сухопутными войсками ВСУ. Пост занял генерал-лейтенант Александр Павлюк.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие требования Зеленский выдвинул Сырскому.
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