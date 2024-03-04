Зеленский сменил командующего силами поддержки ВСУ

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 107 0

Кадровые перестановки на Украине не прекращаются.

Зеленский сменил командующего силами поддержки ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

На Украине уволили командующего силами поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Герегу. На его место назначен Александр Яковец, который ранее возглавлял инженерные войска в командовании силами поддержки украинской армии. Соответствующие указы опубликованы на сайте офиса президента страны Владимира Зеленского.

Кадровые перестановки на Украине не прекращаются. В начале февраля Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главкома украинской ВСУ. На его место был назначен генерал-полковник Александр Сырский.

После Зеленский подписал указ о назначении нового командующего Сухопутными войсками ВСУ. Пост занял генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие требования Зеленский выдвинул Сырскому.

Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
91.35
0.02 99.11
0.39
«На Рублевке очень любят»: Малахов рассказал об отношении к гороскопам

Последние новости

22:00
«Делают страшное лицо»: чем опасны прибывшие в Польшу британские «Крысы пустыни»
21:46
Вернуть свежий вид: как замедлить старение кожи после 35 лет
21:30
«На Рублевке очень любят»: Малахов рассказал об отношении к гороскопам
21:18
Собянин рассказал о развитии «Московской электронной школы»
21:03
Германия будет расследовать утечку из бундесвера: чем обернется скандал
20:51
Зеленский сменил командующего силами поддержки ВСУ

Сейчас читают

«Это он, это он, рисипеньский почтальон»: Санду плюет на законы и здравый смысл
Митя Фомин назвал главную отличительную особенность русского человека
Вернет в Средневековье: землян предупредили о надвигающейся геомагнитной угрозе
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок