Зеленский сменил командующего силами поддержки ВСУ

На Украине уволили командующего силами поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Герегу. На его место назначен Александр Яковец, который ранее возглавлял инженерные войска в командовании силами поддержки украинской армии. Соответствующие указы опубликованы на сайте офиса президента страны Владимира Зеленского.

Кадровые перестановки на Украине не прекращаются. В начале февраля Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главкома украинской ВСУ. На его место был назначен генерал-полковник Александр Сырский.

После Зеленский подписал указ о назначении нового командующего Сухопутными войсками ВСУ. Пост занял генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие требования Зеленский выдвинул Сырскому.