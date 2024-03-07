Испепеляющий «Солнцепек»! Лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны: «Солнцепеки» уничтожили опорный пункт ВСУ с пехотой в зоне СВО
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Наши бойцы ежедневно уничтожают орудия, технику и укрепрайоны украинских националистов точными ударами.
Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
«Солнцепек»
На этих кадрах показана работа экипажей тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» на одном из участков фронта. Расчеты боевой машины уничтожили укрепленные опорные пункты ВСУ вместе с пехотой.
«Солнцепеки» способны накрыть площадь до 40 тысяч квадратных метров, уничтожая при этом легкобронированную технику и укрепления.
Су-25
А на этих кадрах уже показана работа экипажей штурмовой авиации на самолетах Су-25 на краснолиманском направлении. Пилоты поразили опорные пункты и скопление живой силы противника.
Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 на предельно малой высоте в 25 метров. Все цели были успешно поражены.
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