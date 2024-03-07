«Упустила возможность»: Запад указал Украине на стратегическую ошибку в Авдеевке

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 107 0

BI: Украина допустила ошибку при планировании обороны в Авдеевке

«Упустила возможность»: Запад указал Украине на стратегическую ошибку в Авдеевке

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Тема:
Спецоперация

Тем временем российские бойцы продолжают продвигаться на авдеевском направлении, уничтожая один за одним танки Abrams.

Украина не смогла решить свои проблемы при планировании обороны в Авдеевке, что привело к переходу города под контроль армии России. Об этом пишет издание Business Insider.

«Проблемы при планировании привели к тому, что Украина упустила возможность вовремя возвести оборонительные линии на ключевом участке фронта», — говорится в материале.

По данным СМИ, Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали строить оборонительные линии в Авдеевке лишь три месяца назад и достигли в этом деле скромных успехов. Боевики «вырыли лишь элементарные окопы», но ничего больше.

Полковник ВСУ в отставке Сергей Грабский отметил, что именно украинское руководство не уделяет достаточного внимания обороне. И это на фоне того, что киевский режим остро нуждается в живой силе и технике.

Российские бойцы с одного выстрела уничтожили третий танк Abrams под Авдеевкой

Переход Авдеевки под контроль армии России

Авдеевка с 2014 года была одним из самых укрепленных форпостов украинских формирований. Отсюда ВСУ обстреливали жилые кварталы Донецка. О полном освобождении города сообщил 17 февраля Шойгу. Путин заслушал первые доклады об успехах ВС РФ на авдеевском направлении в четыре часа утра того же дня. В Минобороны отмечали, что информация о продвижении российских войск не предавалась огласке до полного разгрома противника и взятия города под контроль.

При наступлении ВС РФ украинские боевики пустились в бегство из Авдеевки еще за сутки до соответствующего приказа главкома ВСУ Александра Сырского. Националисты бросили на полях сражений военную технику и боеприпасы. Наши бойцы уже нашли оставленное трофейное оружие западного производства в городе. Освобождение города позволило российским силам отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от атак со стороны националистов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы продолжают продвижение на авдеевском направлении.

Тема:
Спецоперация
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