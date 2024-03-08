В полуподвальном помещении: как в Мариуполе выхаживали грудничков под обстрелами нацистов

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Эксклюзив 61 0

В Мариуполе женщины вынуждены были рожать в полуподвальном помещении из-за ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jochen Tack; 5-tv.ru

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Жизнь в городе не остановилась даже во время боевых действий. Как медики принимали у женщин роды и ухаживали за новорожденными в непривычных условиях?

Население Мариуполя до сих пор с ужасом вспоминает жизнь под гнетом киевского режима. Валентина Лихосанова — врач-неонатолог высшей категории — вот уже 30 лет работает в городской больнице № 2, где помогает новорожденным деткам окрепнуть. Не прекращала медик выполнять свою работу даже во время боевых действий. Однако условия выхаживания малышей сильно изменились — заботились о них в полуподвальном помещении учреждения.

По словам Лихосановой, в самые сложные моменты коллективу помогла сплоченность. В больнице периодически выбивало от ударов стекла, приходилось закрывать их подручными средствами, чтобы в полуподвальном помещении не замерзали остатки воды. Как вспоминает врач, был период, когда в больнице не было ни света, ни водоснабжения.

«Холод — была проблема для нас. Несмотря на такие приспособленные условия — мы справлялись, потому что каждый делал свою работу», — рассказала врач в беседе с 5-tv.ru.

Новорожденные особенно реагировали на громкие звуки.

«Мамы, конечно, с детьми на руках, тоже нервничали», — добавила Валентина.

Сейчас мирная жизнь в городе налаживается — горожане находятся под защитой российских сил. Как рассказывал вице-премьер России Марат Хуснуллин, в населенном пункте уже восстановили практически все многоквартирные дома.

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