Сроки определены: когда можно пересдать ЕГЭ в 2024 году

Пересдать один предмет по ЕГЭ в 2024 году можно будет в основной период
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
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С такой инициативой выступил президент в ходе оглашения послания Федеральному собранию 29 февраля.
Пересдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в этом году можно будет в основной период, который начнется с 23 мая. Об этом заявили в Рособрнадзоре.
По данным ведомства, выпускники смогут пересдать один предмет в рамках ЕГЭ в период с 23 мая до 1 июля.
«Сейчас мы работаем над тем, чтобы организовать пересдачу ЕГЭ, в соответствии с посланием президента РФ, в основной период, который начинается 23 мая», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
При этом первый результат будет аннулирован. Стоит отметить, что в дополнительный период пересдач не запланировано.
С такой инициативой выступил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию 29 февраля. Он подчеркнул необходимость совершенствовать механизм ЕГЭ: дать выпускникам второй шанс — пересдать экзамен по одному предмету на выбор.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что учителя высоко оценили внимание Путина к системе образования.
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