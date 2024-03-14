Накликают беду на малыша? Костенко и Тарасов уже месяц не дают имени сыну

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Тамара Сторожева
Тамара Сторожева 26 0

Костенко и Тарасов уже месяц не дают имени сыну

Накликают беду на малыша? Костенко и Тарасов уже месяц не дают имени сыну

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Окончательно, как отмечается, еще ничего не решено.

Ребенку футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко скоро исполнится месяц. Но у мальчика до сих пор нет имени.

Пара рассматривает несколько вариантов, но никак не может определиться. Тарасов признался, что хотел назвать своего четвертого ребенка в честь отца Костенко, но в последний момент передумал, пишет 7Дней.ru.

Почему футболист поменял свое решение, он не раскрыл. Многодетный отец также сообщил о том, что окончательно еще ничего не решено и, возможно, мальчик будет носить имя дедушки.

Первого сына семья назвала Алексеем — так зовут отца Тарасова. В процессе выбора имени участвует вся семья, в том числе и старшие дети.

Костенко и Тарасов женаты уже шесть лет. В июле 2018 на свет появилась дочка Милана, в феврале 2020 года — дочка Ева, в октябре 2021 года — сын Алексей, в феврале 2024 года — четвертый малыш.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Тарасов лишился постоянного дохода.

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Накликают беду на малыша? Костенко и Тарасов уже месяц не дают имени сыну

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