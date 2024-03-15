Шойгу и Герасимов проголосовали на выборах президента России

Участие в голосовании на выборах президента России приняли глава Минобороны и начальник Генштаба Сергей Шойгу и Валерий Герасимов. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

«Министр обороны РФ и начальник Генштаба ВС РФ проголосовали на выборах президента России», — говорится в сообщении.

Уточняется, что отдать свой голос Шойгу и Герасимов пришли на один из избирательных участков Южного военного округа (ЮВО). Проголосовали военачальники вместе с военнослужащими Объединенной группировки войск.

Выборы президента России пройдут в трехдневном формате, который, как отмечали в ЦИК, пришелся по душе россиянам. Отдать свой голос можно в период с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проголосовал на выборах президента России, посетив один из избирательных участков города.