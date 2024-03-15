Шойгу и Герасимов проголосовали на выборах президента России

Отдать свой голос министр обороны и начальник Генштаба пришли на избирательный участок ЮВО.
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Участие в голосовании на выборах президента России приняли глава Минобороны и начальник Генштаба Сергей Шойгу и Валерий Герасимов. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.
«Министр обороны РФ и начальник Генштаба ВС РФ проголосовали на выборах президента России», — говорится в сообщении.
Уточняется, что отдать свой голос Шойгу и Герасимов пришли на один из избирательных участков Южного военного округа (ЮВО). Проголосовали военачальники вместе с военнослужащими Объединенной группировки войск.
Выборы президента России пройдут в трехдневном формате, который, как отмечали в ЦИК, пришелся по душе россиянам. Отдать свой голос можно в период с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Ранее 5-tv.ru сообщал, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проголосовал на выборах президента России, посетив один из избирательных участков города.
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