Главный раввин России Берл Лазар проголосовал на выборах президента в Москве

Он назвал свободу выбора великим даром свыше.
Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС
Главный раввин России Берл Лазар посетил избирательный участок в Москве, чтобы отдать свой голос на выборах президента России.
«Верующий человек знает, что самый великий дар, который свыше дан человеку, — это свобода выбора. Тем более, когда мы говорим о будущем страны, каждый голос играет роль», — подчеркнул он.
Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минцифры указали на безопасность дистанционного электронного голосования (ДЭГ) для избирателей. Процедура онлайн-голосования является удобной для всех пользователей — например, избиратель может в любой момент зайти и проверить, был ли его голос учтен.
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