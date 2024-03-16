Потомок д`Артаньяна похвалил организацию президентских выборов в России

Французский политик д`Артаньян высоко оценил организацию выборов в России
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов
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Родственник легендарного мушкетера посетил Россию в качестве международного наблюдателя на выборах президента.
Выборы президента в России хорошо организованы, граждане беспрепятственно могут реализовать свое избирательное право. Об этом заявил известный французский политик Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д`Артаньян в комментарии РИА Новости.
Родственник легендарного мушкетера короля из романов Александра Дюма-старшего посетил Россию по приглашению Общественной палаты РФ в качестве международного наблюдателя на президентских выборах. Политик уже побывал на избирательных участках в нескольких городах на юге Донецкой народной республики (ДНР).
«Я думаю, это (выборы — Прим. ред.) хорошо организовано, точно так же, как это проходит во Франции. Избирателям ничего не мешает получить избирательные бюллетени, пойти в изолированную кабину, где вы можете выбрать своего кандидата», — заявил д`Артаньян.
Он добавил, что не слышал жалоб от избирателей и местных наблюдателей на организацию выборов. При этом политик подчеркнул, что знает толк в проведении голосований, так как сам избирался 40 лет, был членом Европарламента и французского Сената.
д`Артаньян принадлежит к тому же старинному дворянскому роду, из которого происходил шевалье д`Артаньян — прототип главного героя романов Александра Дюма-старшего. Политику 81 год, ранее он был мэром города Марсана, депутатом Европарламента и Сената Франции.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что иностранные эксперты указали на достойную организацию выборов в России.
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