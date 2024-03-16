Иностранные эксперты указали на достойную организацию выборов в России

Электоральные эксперты из Италии и Франции поделились с «Известиями» впечатлениями по поводу проходящих в России президентских выборов, отметив, что организация голосования в стране находится на достойном уровне.

«Мне очень хотелось посмотреть, как организованы выборы в России, и могу сказать, что я не остался разочарованным. Это очень хорошо организованная процедура», — указал наблюдатель избирательного процесса из Франции Лу Бомье.

Кроме того, по его словам, в настоящее время основной вопрос состоит в том, каким образом он и его зарубежные коллеги смогут показать Россию как сильное и демократическое государство.

«Большинство европейцев против войны, они хотят переговоров с Россией для установления безопасности. Думаю, по возвращении я поделюсь своим мнением. Возможно, я получу некую критику в свой адрес от некоторых русофобов», — отметил эксперт из Италии Пино Кобрас.

Как указал Кобрас, он лично убежден в том, что Россия стремится достичь мира. И она полностью готова к этому.