Молодой человек в день своего 18-летия принял участие в выборах президента

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 66 0

Он расценил новоприобретенную возможность проголосовать как подарок ко дню рождения.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента России 2024

Россиянин Владимир Шишкин в день своего 18-летия пришел проголосовать на выборах президента России. Молодой человек признался 5-tv.ru, что считает очень важным реализовать свое избирательное право и принять участие в политической жизни страны.

«Как по мне, каждый должен прийти и проголосовать, так как каждый должен сделать свой выбор», — заявил юноша.

Отец молодого человека Эдуард Шишкин пояснил, что сыну именно 16 марта, во второй день президентских выборов в стране, исполнилось 18 лет, и было решено сразу пойти голосовать.

По словам Эдуарда, получение права на участие в выборах сын расценил как подарок ко дню рождения.

В этот же день в Петербурге участие в выборах президента приняла 97-летняя ветеран труда Рената Силлер. Она пришла проголосовать на избирательный участок в Калининском районе Северной столицы.

Женщина заявила, что ни разу за свою долгую жизнь не пропустила выборы. Вместе с ней проголосовать пришли внуки и даже правнуки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что явка на выборах президента России составила более 50%.

Тема:
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