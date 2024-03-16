Явка на выборах президента России составила более 50%

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 80 0

Идет второй основной день голосования.

Явка на выборах президента России составила более 50%

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Тема:
Выборы президента России 2024

Явка на выборах президента России на 16 марта составляет 50, 01%. Данные, опубликованные на сайте ЦИК России, актуальны на 16:13 по московскому времени.

В Центризбиркоме уточняют, что речь идет об очном участии в голосовании, без учета сведений о явке на платформе дистанционного электронного голосования. На 11 утра 16 марта в рамках ДЭГ свой выбор сделали 82% зарегистрированных избирателей.

Выборы президента России впервые в истории проходят в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта 2024 года. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: действующий глава страны Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков («Новые люди»).

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ветеран труда проголосовала на выборах президента РФ в Санкт-Петербурге.

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