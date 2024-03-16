75% приняли участие в электронном формате.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков
Почти четыре миллиона москвичей уже отдали свои голоса на выборах президента РФ.
Об этом 16 марта говорится в сообщении Общественного штаба по наблюдению за выборами в городе.
Отмечается, что около три миллиона отдали свои голоса в электронном формате, а почти один миллион предпочли бумажный бюллетень.
Руководитель штаба Вадим Ковалев рассказал, что голосование проходит в штатном режиме. Он отметил большое число избирателей на участках и назвал президентские выборы важнейшим событием в жизни страны и для каждого россиянина.
Одна из наблюдателей Общественного штаба Анастасия Зуева, которая находится на избирательном участке 2765 района Раменки, отметила высокую явку и сообщила, что все проходит в штатном режиме.
«По моим наблюдениям, чаще всего москвичи, в том числе старшего возраста, выбирают терминалы электронного голосования (ТЭГ), ведь это очень просто, быстро и удобно», — рассказала она.
Также руководитель Общественного штаба рассказал об атаках на системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), однако все они успешно были отбиты.
Зампредседателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут рассказал о мошеннических звонках и смс-рассылках о выборах и напомнил, что москвичи могут воспользоваться сервисом «Перезвони сам». Специалисты сервиса помогут и расскажут, как действовать в подобных ситуациях.
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