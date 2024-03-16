Ветерана СВО попытались заставить залить зеленкой урну с бюллетенями

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 106 0

За это в «кол-центре» обещали вернуть ему три миллиона, которых он лишился обманным путем.

Фото, видео: MAXIM SHIPENKOV / ТАСС; Пресс-служба УФСБ России по ДНР; 5-tv.ru

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Раненый ветеран СВО Кирилл Сидоров из Горловки рассказал, как украинские «кол-центры» заставляли его залить зеленкой урну для голосования в обмен на три миллиона рублей, отнятые у него обманным путем. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

«Если вы получили такое сообщение, обращайтесь в полицию сразу, как только сможете. Не ведитесь на их уловки о том, что вам выплатят компенсацию. Не ведитесь, что могут погасить все ваши долги», — посоветовал он.

Мужчина обратился в правоохранительные органы как только понял, что его пытаются втянуть в предвыборный «уголовный флешмоб». Сидоров рассказал силовикам о мошеннических схемах СБУ и том, как Украина подталкивает людей к совершению преступлений на избирательных участках.

Ранее 5-tv.ru писал, что указания портить бюллетени на избирательных участках приходят с Украины и некоторых европейских стран. Председатель ЦИК России Элла Памфилова отметила, что попытки провокаций с поджогами урн и намеренной порчей бюллетеней с помощью разлитых чернил или зеленки произошли на 29 участках в 20 регионах.

Предварительно, из-за этого утеряны 214 бюллетеней. По данным правоохранителей, все преступники задержаны, возбуждены уголовные дела, проводятся соответствующие оперативные мероприятия.

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