В Австралии и Новой Зеландии начались выборы президента России

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 55 0

График работы участков — с 08:00 до 20:00.

В Австралии и Новой Зеландии начались выборы президента России

Фото: Telegram / Official channel for Russian Embassy in Australia / RusEmbAu

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Тема:
Выборы президента России 2024

Избирательные участки для голосования на выборах президента России открылись в Австралии и Новой Зеландии в восемь утра по местному времени.

«В Канберре проходит голосование на выборах президента Российской Федерации. Избирательный участок № 8009 будет открыт сегодня до 20:00 (по местному времени — Прим. ред.)», — сообщила дипмиссия в Австралии.

В Новой Зеландии же для голосования открылся участок № 8241. Местные совершеннолетние жители с гражданством России смогут принять участие в электоральном процессе.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Ранее 5-tv.ru писал, что все жители Авдеевки получили возможность проголосовать на выборах президента.

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