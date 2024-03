В Австралии и Новой Зеландии начались выборы президента России Сегодня, 3:56 | Руслан Велишов Политика 55 55

График работы участков — с 08:00 до 20:00.

Фото: Telegram / Official channel for Russian Embassy in Australia / RusEmbAu

Избирательные участки для голосования на выборах президента России открылись в Австралии и Новой Зеландии в восемь утра по местному времени. «В Канберре проходит голосование на выборах президента Российской Федерации. Избирательный участок № 8009 будет открыт сегодня до 20:00 (по местному времени — Прим. ред.)», — сообщила дипмиссия в Австралии. В Новой Зеландии же для голосования открылся участок № 8241. Местные совершеннолетние жители с гражданством России смогут принять участие в электоральном процессе. Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР). Ранее 5-tv.ru писал, что все жители Авдеевки получили возможность проголосовать на выборах президента.