Орбан отправил поздравительное письмо Путину: «Даже в нынешней ситуации»

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 64 0

Орбан поздравил Путина с переизбранием на пост президента России

Орбан отправил поздравительное письмо Путину: «Даже в нынешней ситуации»

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

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Тема:
Выборы президента России 2024

Россия и Венгрия поддерживают хорошие отношения. И венгерские власти рассчитывают на продолжение данного курса.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправил поздравительное письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с его победой на выборах главы государства. Об этом сообщил пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши.

«Сотрудничество между Венгрией и Россией основано на взаимном уважении и это позволяет обсуждать важные вопросы даже в нынешней очень сложной геополитической ситуации», — прокомментировал Хаваши.

Он также добавил, что, по мнению властей Венгрии, необходимо поддерживать диалог для скорейшего установления мира, пишет ТАСС.

С победой на состоявшихся выборах президента России Владимира Путина уже поздравили лидеры Египта, Турции, Китая, Омана, Ирана, Индии, КНДР, главы стран СНГ и других государств.

Ранее 5-tv.ru писал, что победу на выборах президента России одержал Владимир Путин с итоговым результатом 87,28%.

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