Боевые действия на территории четырех новых российских регионов, равно как и атаки ВСУ на приграничье и попытки провокаций на участках, не помешали полноценно провести выборы президента. Они признаны состоявшимися.

На 7 мая назначено вступление в должность. Владимир Путин победил на выборах безоговорочно — причем в новых регионах с еще большим отрывом, чем в среднем по стране.

В Донбассе и Новороссии, Крыму и Севастополе — всюду поддержка у него свыше 90%, лишь в Херсонской области — 88%. Цифры, зафиксированные в итоговых протоколах по стране, следующие: у Путина — 87,28% голосов.

Его оппоненты набрали в 20 раз меньше. Николай Харитонов — чуть более 4%, он на втором месте.

Владислав Даванков — чуть менее 4%, что неплохо для начинающего политика. Леонид Слуцкий замыкает четверку с показателем чуть более 3%.

Это пятый президентский срок для Путина, и он на него идет, получив максимальную за свою политическую карьеру поддержку. В специальном обращении после оглашения результатов он поблагодарил избирателей за доверие.

«Благодарю вас за поддержку. Для меня это важнее, чем формальная победа на выборах. Это поддержка политического и экономического курса нашей страны, наших общих результатов, которые, конечно, должны быть больше, но уже сегодня делают Россию еще более сильной и независимой. Выборы показали, что Россия сегодня — одна большая, дружная семья. Идем вместе по избранному нами историческому пути. Уверены в себе, в своих силах и своем будущем. Благодарю вас», — сказал он.

Эти выборы однозначно войдут в историю. На избирательные участки пришли или воспользовались электронным форматом голосования 87 с половиной миллионов избирателей.

Что дает абсолютно рекордную явку за всю новейшую историю России. Даже на первых выборах президента РСФСР в 1991 году, когда были многотысячные митинги на площадях и страна бурлила, явка была пониже.

Так, 11 регионов продемонстрировали безоговорочную сознательность — явка выше 90%. В ЦИК отметили, что, по сравнению с предыдущими выборами, на участки пришли дополнительно 20 миллионов избирателей, которые прежде не ходили.

Это — то самое молчаливое большинство, которое традиционно не спешит на выборы. Но сейчас ситуация особая — оказавшись под беспрецедентным давлением извне, общество сплотилось.

Сплотилось вокруг лидера. Запомнились слова врача из Белгородской области, которые прозвучали под сводами Андреевского зала Кремля, куда Путин, действующий глава государства, избранный президент, пригласил своих доверенных лиц со всей страны.

«Наши противники усилили в последние дни давление на нас, но обстрелы Грайворона и Белгорода, наоборот, нас сплотили — они не достигли того результата, на который рассчитывали. Мы объединились. Ни один врач из Белгорода и обстреливаемых районов — и вообще Белгородской области — не уехал и не бросил свое рабочее место. Уверяю вас: мы не сдадимся. Мы верим в вас, мы вместе с вами, и победа будет за нами», — сказала главврач Старооскольской окружной больницы святителя Луки Крымского Светлана Немцева.

На Западе делают вид, что они не замечают такой народной поддержки. Еще до объявления результатов поспешили заявить, что результаты выборов не признают.

Об этом говорили например, в МИД Литвы, а МИД Германии в документах пишет имя Владимира Путина без должности президент. Но официальная позиция Евросоюза — не признавать выборы лишь на территории Украины.

В смысле, и в четырех новых регионах, и в Крыму с Севастополем. Десять лет они рисуют фантомные границы.

Когда уже вернутся в реальный мир? В США подошли к делу предельно прагматично — да, много слов о том, что выборы не такие, но Путин — президент и точка.

Собственно, нам от этих заявлений ни холодно, ни жарко, здесь интерес чисто научный — как они выкручиваются, чтобы не признавать очевидные вещи. Ведь у них перед глазами были эти бесконечные очереди у русских посольств — в Каире и Дубае, в Ереване и Берлине.

Все всё видели и все всё понимают. И, знаете, что самое удивительное — там, на западных участках, тоже победил Путин.

Причем, тоже с солидным перевесом, набрав более 56% в среднем, а в отдельных странах — и более 70% голосов. Хотя казалось бы.

Даже в Вашингтоне победил Путин, набрав более 60% голосов. Отдельного упоминания достойны почти восемь тысяч жителей прибалтийских стран, которые переходили границу, чтобы проголосовать у КПП в Калининградской, Ленинградской или Псковской областях.

Не надо объяснять, за кого они голосовали. В понедельник, когда стали известны первые результаты, ВЦИОМ провел опрос об отношении к голосованию и три четверти россиян, 72%, выразили доверие итогам.

При этом 54% полностью доверяют, 18% — скорее доверяют. Против 13% в совокупности тех, кто в разной степени не доверяет озвученным ЦИКом результатам.

И это — опять же абсолютный рекорд для российской избирательной системы, когда подавляющее большинство удовлетворены результатами. Хотя в прежние годы таких было и меньше половины.

Но сейчас — другой случай, сейчас результат максимально верно отражает запросы избирателей, на безопасность, на развитие, на защиту национальных интересов. Есть такое научное определение из социологии, общенациональный консенсус.

Простыми словами его сформулировали в лозунге избирательной кампании этого года — «Вместе мы сила». Этой силы, этой сплоченности наши враги боятся сильнее нашего ядерного оружия и гиперзвуковых ракет.

Крымская весна, десятилетие которой мы отмечали в понедельник, как будто разморозила российское общество, пробудила веру в собственные силы и чувство гордости за страну. Большую, сильную независимую страну, у которой есть лидер, способный вести вперед.