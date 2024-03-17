Голосование на выборах президента России началось в Китае

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 113 0

В каких городах открыты участки?

Голосование на выборах президента России началось в Китае

Фото: Telegram / Официальный Telegram-канал Посольства России в Китае / rusembchina

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Тема:
Выборы президента России 2024

Избирательные участки на выборах президента России открылись в Китае в 08:00 по местному времени. Об этом сообщили в Telegram-канале российского посольства в Пекине.

«Избирательные участки для голосования на выборах президента Российской Федерации открылись в воскресенье в посольстве РФ в Пекине и помещениях российских учреждений в Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне, Харбине и Гонконге», — говорится в сообщении.

Голосование пройдет в шести городах с 08:00 до 20:00 по Москве. Сделать выбор могут граждане России, достигшие 18 лет, которые находятся в Китае на постоянной или временной основе — при себе им необходимо иметь загранпаспорт.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Ранее 5-tv.ru подводил главные итоги двух дней выборов президента в России.

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