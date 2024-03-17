Явка на выборах президента России превысила 70%

Памфилова: явка на выборах президента РФ на 15:45 составила 70,81%
Фото, видео: Река Александр / ТАСС; 5-tv.ru
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В России проходит заключительный день голосования за кандидатов на пост главы государства.
Явка на выборах президента России в заключительный день голосования по стране превысила 70%. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.
«По состоянию на 15:45 по московскому времени совокупная явка по участкам плюс дистанционное голосование составляет 70,81%», — заявила она.
Ранее в Мосгоризбиркоме сообщили, что в Москве на выборах президента России проголосовали около пяти миллионов избирателей.
Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. В политической гонке принимают участие четыре кандидата: действующий президент России, самовыдвиженец Владимир Путин, зампред Госдумы, кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Госдумы и руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий, депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как проходит заключительный день выборов президента России в Москве.
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