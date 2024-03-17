Чучела Зеленского и Байдена сожгли в ЛНР на Масленицу

В Луганской народной республике (ЛНР) на Масленицу сожгли чучела президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена. Видео с места событий передал корреспондент МИЦ «Известия» Егор Кильдибеков.

«Чучело Масленицы, которое принято сжигать как символ завершения зимы, обычно безликое, но в этом году на освобожденных территориях Луганской народной республики лицо у нее есть, даже целых два», — рассказал он.

На кадрах видны два чучела с фотографиями Зеленского и Байдена на головах. Чучело Зеленского одето в толстовку и брюки цвета хаки, а Байдена — в официальный костюм и рубашку с галстуком.

Тем временем в Москве завершается фестиваль «Московская Масленица». На 29 городских площадках для гостей подготовили обширную развлекательную программу. Все желающие смогли попробовать блины по старинным рецептам, посетить ледовые шоу и мастер-классы по народным ремеслам, а также увидеть представления по мотивам известных сказок.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в этом году за неделю празднования Масленицы было испечено 40 тысяч порций блинов 50 видов.

Повара известных ресторанов столицы круглосуточно готовили традиционное масленичное угощение на улице Кузнецкий Мост. На Святоозерской и Профсоюзной готовить Масленицы с орехами и малиновым соусом учились дети, а на Грекова и Бульваре Дмитрия Донского делали гурьевские блины по старинному рецепту с вишней.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие действия нельзя совершать на Масленицу.