В МИД заявили о неспособности Запада сорвать выборы в России

Замглавы МИД РФ Иванов: Западу не удалось сорвать выборы президента России
Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova
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Избирательные участки в других странах будут работать до пяти часов утра по московскому времени.
Западу не удалось сорвать выборы президента России, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.
«Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что нашим оппонентам не удалось подорвать выборы президента России среди наших граждан за рубежом, отбить у них желание воспользоваться своим конституционным правом выбора пути развития нашей страны», — сказал он на брифинге.
Иванов напомнил, что еще предстоит завершить процесс голосования за рубежом. С учетом разницы во времени избирательные участки в других странах закроются только в 5:00 мск.
Ранее сообщалось, что в Китае избирательные участки для голосования на выборах президента России открылись в воскресенье в посольстве РФ в Пекине и помещениях российских учреждений в Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне, Харбине и Гонконге.
Голосование проходило с 08:00 до 20:00 мск. Сделать свой выбор могли граждане России, достигшие 18 лет, которые находятся в Китае на постоянной или временной основе — при себе им необходимо было иметь загранпаспорт.
Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Ранее 5-tv.ru рассказал о работе зарубежных участков на выборах президента России.
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