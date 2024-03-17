Общая явка на выборах президента в России превысила 74%

Общая явка на выборах президента России составила 74,22% по состоянию на 20:37 17 марта. Об этом заявил зампред Центризбиркома (ЦИК) Николай Булаев.

«По моим сведениям, на 20.37 она (явка. — Ред.) была 74,22%», — поделился Булаев с журналистами.

Глава ЦИК России Элла Памфилова подчеркнула, что, согласно данным на 18:00 по московскому времени, явка на выборах президента составила 74,22%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что всероссийское голосование на выборах президента РФ стартовало 15 марта, оно проходило три дня. Голосовали, в числе прочих, жители новых регионов страны — Донбасса и Новороссии. Многие пользовались электронным голосованием. Так, по оценкам главы Минцифры Максута Шадаева, явка на ДЭГ составила 94%.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео беседы с участниками голосования на президентских выборах в России, где граждане активно делились эмоциями.