Общая явка на выборах президента в России превысила 74%

Основное всероссийское голосование на выборах президента РФ стартовало 15 марта, оно проходило три дня.
Фото: Ковалев Петр / ТАСС
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Общая явка на выборах президента России составила 74,22% по состоянию на 20:37 17 марта. Об этом заявил зампред Центризбиркома (ЦИК) Николай Булаев.
«По моим сведениям, на 20.37 она (явка. — Ред.) была 74,22%», — поделился Булаев с журналистами.
Глава ЦИК России Элла Памфилова подчеркнула, что, согласно данным на 18:00 по московскому времени, явка на выборах президента составила 74,22%.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что всероссийское голосование на выборах президента РФ стартовало 15 марта, оно проходило три дня. Голосовали, в числе прочих, жители новых регионов страны — Донбасса и Новороссии. Многие пользовались электронным голосованием. Так, по оценкам главы Минцифры Максута Шадаева, явка на ДЭГ составила 94%.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео беседы с участниками голосования на президентских выборах в России, где граждане активно делились эмоциями.
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