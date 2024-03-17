Общая явка на выборах президента в России превысила 74%

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 27 0

Основное всероссийское голосование на выборах президента РФ стартовало 15 марта, оно проходило три дня.

Общая явка на выборах президента в России превысила 74%

Фото: Ковалев Петр / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Выборы президента России 2024

Общая явка на выборах президента России составила 74,22% по состоянию на 20:37 17 марта. Об этом заявил зампред Центризбиркома (ЦИК) Николай Булаев.

«По моим сведениям, на 20.37 она (явка. — Ред.) была 74,22%», — поделился Булаев с журналистами.

Глава ЦИК России Элла Памфилова подчеркнула, что, согласно данным на 18:00 по московскому времени, явка на выборах президента составила 74,22%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что всероссийское голосование на выборах президента РФ стартовало 15 марта, оно проходило три дня. Голосовали, в числе прочих, жители новых регионов страны — Донбасса и Новороссии. Многие пользовались электронным голосованием. Так, по оценкам главы Минцифры Максута Шадаева, явка на ДЭГ составила 94%.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео беседы с участниками голосования на президентских выборах в России, где граждане активно делились эмоциями.

Тема:
Выборы президента России 2024
17 мар
В МИД заявили о неспособности Запада сорвать выборы в России
17 мар
ЦИК: Владимир Путин набирает 87,97% после обработки 24,4% протоколов
17 мар
Путин лидирует на выборах президента РФ по данным экзитполов
17 мар
Москвич принял участие в выборах президента онлайн с космодрома «Восточный»
17 мар
Явка на ДЭГ на выборах президента России составила 94%
17 мар
Боец СВО с позывным Марс проголосовал на выборах
17 мар
Избирательные участки закрылись в Москве в последний день голосования
17 мар
Жога: выборы в новых регионах РФ прошли по всем стандартам прозрачности
17 мар
Паломники из Татарстана проголосовали на выборах президента России
17 мар
Курсанты Татарстанского кадетского корпуса проголосовали на выборах
Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 97%
91.87
0.23 99.97
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:39
В МИД заявили о неспособности Запада сорвать выборы в России
21:27
«Уже не начальник»: спикер группировки «Таврия» ВСУ Лиховой ушел в отставку
21:14
ЦИК: Владимир Путин набирает 87,97% после обработки 24,4% протоколов
21:05
Путин лидирует на выборах президента РФ по данным экзитполов
21:04
Общая явка на выборах президента в России превысила 74%
21:00
Голосование на выборах президента завершилось в России

Сейчас читают

Растущий организм: панда Катюша с мамой Диндин ест бамбук
Плющенко и Рудковская признались в желании родить дочь: «Мы идем»
Асмус высказалась об отношениях с абьюзерами: «Не изводите себя»
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок