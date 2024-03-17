Памфилова: выборы президента России прошли очень достойно

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 50

Попытки недругов помешать голосованию оказались безуспешны, подчеркнула она.

Фото, видео: Ягодкин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента России 2024

Выборы президента России прошли очень достойно, страна справилась с ними. Так оценила состоявшиеся выборы главы государства председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

Памфилова поблагодарила россиян и отметила, что попытки недругов помешать выборам были безуспешны.

«Хочу сказать всем огромное спасибо, всей стране, которая прошла эти выборы невероятно достойно», — прокомментировала она в информцентре ЦИК РФ.

Памфилова добавила, что народ России был единым и прекрасно осознавал, что выборы важны для будущего страны.

В России в 21:00 по московскому времени завершилось голосование на выборах президента. Оно проходило по многодневной схеме, с 15 по 17 марта. В 28 регионах страны также была применена технология дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин лидирует с 87,34% голосов на выборах по итогам обработки 40% протоколов.

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