Путин о ходе спецоперации: инициатива полностью принадлежит ВС России

Президент России Владимир Путин прибыл в свой выборный штаб в Гостином дворе, где, в числе прочего, прокомментировал текущую ситуацию в зоне проведения украинской спецоперации. Глава государства подчеркнул, что сейчас инициатива целиком и полностью принадлежит российским Вооруженным силам.

«Россияне на приграничных территориях проявляют мужество, никто их не запугал и не сможет», — также добавил Владимир Путин.

В ходе общения с сотрудниками выборного штаба, глава государства неоднократно подчеркнул, что всегда хотел светлого будущего для своей страны и абсолютной независимости.

«Я мечтал о сильной, независимой России, надеюсь, результаты на выборах позволят нам добиваться этого», — добавил Путин, комментируя предварительные итоги голосования.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, после обработки 40% бюллетеней Владимир Путин лидирует, получив поддержку 87,34% голосов. Полностью подсчет голосов завершился в Хакасии и республике Алтай, где действующий глава государства получил поддержку 85,28% и 86,49% голосов избирателей соответственно.