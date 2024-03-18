Путин о ходе спецоперации: инициатива полностью принадлежит ВС России

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 22 0

Российские военные день и ночь, не щадя себя, сражаются с украинскими террористами за будущее страны.

Путин о ходе спецоперации: инициатива полностью принадлежит ВС России

Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС

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Тема:
Выборы президента России 2024

Президент России Владимир Путин прибыл в свой выборный штаб в Гостином дворе, где, в числе прочего, прокомментировал текущую ситуацию в зоне проведения украинской спецоперации. Глава государства подчеркнул, что сейчас инициатива целиком и полностью принадлежит российским Вооруженным силам.

«Россияне на приграничных территориях проявляют мужество, никто их не запугал и не сможет», — также добавил Владимир Путин.

В ходе общения с сотрудниками выборного штаба, глава государства неоднократно подчеркнул, что всегда хотел светлого будущего для своей страны и абсолютной независимости.

«Я мечтал о сильной, независимой России, надеюсь, результаты на выборах позволят нам добиваться этого», — добавил Путин, комментируя предварительные итоги голосования.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, после обработки 40% бюллетеней Владимир Путин лидирует, получив поддержку 87,34% голосов. Полностью подсчет голосов завершился в Хакасии и республике Алтай, где действующий глава государства получил поддержку 85,28% и 86,49% голосов избирателей соответственно.

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