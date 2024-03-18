Владимир Путин набирает 87,17% голосов после подсчета 70,03% протоколов

Второе место продолжает удерживать кандидат от КПРФ Николай Харитонов.
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
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Владимир Путин набирает 87,17% голосов избирателей после обработки 70,03% протоколов. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия (ЦИК РФ).
Второе место продолжает удерживать кандидат от КПРФ Николай Харитонов. За него голоса отдали 4,19% избирателей. Третье место у представителя партии «Новые люди» Владислав Даванков — 4,08%, четвертое у лидера ЛДПР Леонида Слуцкого — 3,15%.
Из поступающих данных ЦИК можно заявить, что проведение второго тура уже полностью исключено. Действующий глава государства Владимир Путин гарантированно побеждает в первом туре с перевесом более 50% голосов.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, президент России прибыл в выборный штаб в Гостином дворе, где поблагодарил всех россиян, кто пришел на избирательные участки и проголосовал. Владимир Путин также подчеркнул важность голоса каждого гражданина, так как в совокупности — это волеизъявление народов страны, что является важнейшей опорой государственности.
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