«Даже не ожидал»: Путин отреагировал на результаты выборов в Крыму и Донбассе
Путин не ожидал такой высокой поддержки на выборах от жителей новых регионов РФ
Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru
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Жители новых регионов ищут защиты, и она должна быть им дана, подчеркнул президент.
Действующий глава государства и кандидат в президенты России, самовыдвиженец Владимир Путин признался, что не ожидал такого высокого уровня поддержки от жителей новых регионов станы. Своими мыслями он поделился во время визита в свой выборный штаб в Гостином дворе.
«Что касается результатов в Донбассе, Новороссии и Крыму, кстати говоря, я, в принципе, думал, что они будут хорошими, значимыми, положительными, но что они будут такими, какими мы их видим, я, честно говоря, даже не ожидал», — прокомментировал президент.
По его словам, это говорит о двух основных вещах. Первое — Россия движется в верном направлении, а люди благодарны стране за ее решения. А второе — жители новых регионов ждут от защиты и развития разных сфер жизни, в том числе социальных и экономических.
«И мы все сделаем, чтобы все их чаянья были реализованы», — подчеркнул Путин.
Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин набирает 87,17% голосов после подсчета 70,03% протоколов.
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