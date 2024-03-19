Матвиенко назвала выборы в России прозрачными и демократичными

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Глава Совета Федерации уверена, что именно это сильно отличат российский выборный процесс от западного.

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Пирагис; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента России 2024

В общей сложности за выборами президента следили 706 международных наблюдателей из 106 стран. Они посетили сотни участков и признали чистоту и прозрачность выборного процесса. Это же отметили и на всех уровнях российской власти. В частности, вот что сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Если говорить о выборах, они прошли прозрачно, открыто, демократично. В отличие от многих других государств, в том числе так называемых демократий, у нас выборы прямые. Это прямое волеизъявление нашего народа, где голос каждого гражданина имеет значение», — подчеркнула глава верхней палаты парламента.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, ЦИК подвел промежуточные итоги выборов президента России.

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