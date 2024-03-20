Спасшего жизнь командиру танка «Алеша» бойца наградили орденом Мужества

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Сергей Соленов, рискуя собственной жизнью, совершил героический поступок в ходе СВО.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Боец, который спас жизнь командиру легендарного танка «Алеша», награжден орденом Мужества. Находясь на передовой, Сергей Соленов закрыл своим телом от украинской гранаты лейтенанта Александра Левакова.

Благодаря мужественному поступку героя, Леваков продолжил руководить взводом, а в последующем и сам совершил подвиг. Он стал командиром танка «Алеша», который в одиночку уничтожил целую колонну техники ВСУ.

О подвиге экипажа танка «Алеша» стало известно 29 июля. О нем рассказали в Минобороны РФ. Военнослужащие смогли разгромить колонну ВСУ на запорожском направлении, а также спасли товарищей. Глава оборонного ведомства Сергей Шойгу вручил экипажу танка «Алеша» звезды «Героев России». Президент РФ Владимир Путин также встречался с экипажем боевой машины.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин встретился с экипажем танка «Алеша» в Кремле.

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