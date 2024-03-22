Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для семилетней Софии
Девочке нужна дорогостоящая операция.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне мы рассказывали историю семилетней Софии.
Девочка страдает от врожденного порока сердца и нуждается в дорогостоящей операции, на которую требуется свыше двух миллионов рублей. Таких средств у семьи нет. Но благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать нужную сумму. И даже больше!
За сутки вы перечислили 4 миллиона 812 тысяч 756 рублей. Спасибо вам большое!
Ранее 5-tv.ru писал, что зрители Пятого канала смогли собрать деньги на операцию и дальнейший курс реабилитации для трехлетнего Саши.
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