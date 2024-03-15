Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для трехлетнего Саши

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У мальчика детский церебральный паралич, сейчас его состояние ухудшается.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции День Добрых дел! Накануне мы рассказали о маленьком Саше, который страдает от детского церебрального паралича.

Чтобы не оказаться в инвалидной коляске, ребенку срочно требуется операция и дальнейший курс реабилитации. Лечение стоит чуть больше одного миллиона рублей.

Благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму и даже больше. За сутки вы перечислили 3 миллиона 485 тысяч 366 рублей. Большое вам спасибо!

Ранее 5-tv.ru рассказывал историю шестилетнего Артема, который борется с нейробластомой.

Тема:
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