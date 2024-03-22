Сегодня там должен был пройти концерт группы «Пикник». Но за несколько минут до его начала в здании послышалась стрельба.

Стрельба в здании столичного Крокус Сити началась за несколько минут до концерта группы «Пикник». Об этом 5-tv.ru рассказал очевидец событий Роман Федорченко.

По словам мужчины, люди собрались на концерт, в зал зашли примерно в 19:50 по московскому времени. Однако мероприятие не началось, в здании услышали стрельбу.

«За несколько минут до начала концерта послышались звуки стрельбы, то есть сначала народ начал суетиться, далее послышались звуки стрельбы. Все по ближайшим выходам, кто куда разбежались. Кто с одеждой, кто без одежды», — рассказывает Роман.

Женщина, также ставшая очевидицей, рассказала, что стрельба началась прямо в зале, где должен был пройти концерт. Сначала люди услышали одиночный выстрел, затем — серию. Некоторые увидели троих неизвестных в камуфляже, которые, предположительно, открыли огонь.

По словам очевидицы, затем в зале начался пожар. Люди пытались бежать, началась давка.

Вечером в пятницу, 22 марта, в социальных сетях распространилась информация о стрельбе в Крокусе в Москве. Позднее стало известно и о возгорании в здании.

Ранее 5-tv.ru писал, что директор группы «Пикник» Чернышевский подтвердил стрельбу в Крокусе.