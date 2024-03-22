ФСБ: силовые ведомства предпринимают необходимые меры после стрельбы в Крокусе
Информацию о происшествии официально подтвердили.
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
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Федеральная служба безопасности России подтвердила информацию о стрельбе в московском Крокус Сити Холле. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ведомства.
По информации ФСБ, стрельба началась перед началом концерта одной из российских музыкальных групп. После чего произошел пожар.
В ведомстве заверили, что «силовые ведомства предпринимают все необходимые меры».
Вечером в пятницу, 22 марта, в социальных сетях распространилась информация о стрельбе в Крокусе в Москве. Со слов очевидцев, все произошло за несколько минут до начала концерта группы «Пикник».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Оперативный штаб развернули у Крокус Сити Холла после стрельбы.
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