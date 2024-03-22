Десятки машин скорой помощи и вертолеты: что происходит на месте ЧП в московском Крокусе
Появились кадры оказания помощи пострадавшим в Крокус Сити в Москве
Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru
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По последним данным, в результате стрельбы погибли 40 человек, ранения получили более 100.
На месте стрельбы, которая произошла в здании московского Крокус Сити Холла, работают все экстренные службы города. В частности, с пострадавшими находятся медики. Кадры оказания помощи и погрузки в скорую для дальнейшей госпитализации появились в распоряжении 5-tv.ru.
На видео — работа медиков, которые оказывают помощь тем, кто получил травмы и ранения при происшествии в Крокусе.
Вечером в пятницу, 22 марта, в здании Крокус Сити Холла в Москве раздались выстрелы. Все произошло за несколько минут до начала концерта музыкальной группы «Пикник». На место трагедии оперативно прибыли все экстренные службы города, привлечены вертолеты. По информации ФСБ, принимаются все необходимые меры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате стрельбы в Крокус Сити Холле в Москве погибли 40 человек и более 100 пострадали.
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