«Стреляли в спину»: чудом спасшиеся посетители Крокус Сити Холла об ужасах теракта

По последним данным, в ходе теракта на концерте музыкальной группы в Красногорске погибли 40 человек, около 100 получили ранения.

Очевидцы теракта и пострадавшие посетители концертного зала «Крокус Сити Холл» в Красногорске, Московская область, рассказали о первых минутах после атаки, а также о том, как сумели спастись. По словам свидетелей трагедии, зрители, сотрудники «Крокуса», представители экстренных служб и просто оказавшиеся рядом люди действовали быстро и без фатальной паники. Насколько это было возможно — ведь никто точно не знал, как много террористов в здании и даже откуда они стреляют. В отдельных помещениях наблюдалась давка.

«Сначала показалось, что это хлопушки…»

Супружеская пара Щегловых, Роман и Наталья, признались, что когда заняли свои места в зрительном зале и услышали звуки выстрелов, поначалу приняли их за хлопушки. Решили, что это может быть началом программы музыкантов известной группы, которая должна была выйти на сцену с минуты на минуту. Но вскоре, когда от выстрелов начали подлетать и рассыпаться в щепки кресла, поняли, что происходит на самом деле.

«Буквально за пять минут до начала концерта сели на свои места, и вдруг показался звук хлопушек, который доносился из фойе. Ну, такие, подумали сначала, что, наверно, хлопушки, а потом уже началась стрельба в зале, и мы легли под кресла. Потом стрелять начали в зале. Они, может, сверху стреляли, визуального контакта не было… Спасибо охранникам, которые организовали эвакуацию», — рассказали Щегловы.

Роману и Наталье, а также другим посетителям удалось выбежать из зала, в котором террористы уже расстреливали людей. Спасшиеся не успели даже понять, откуда летят пули — только слышали грохот и крики перепуганных жертв. Группа из 20 человек вместе с Щегловыми затаилась в подвале. К этому моменту этажи выше были окутаны дымом, не продохнуть. В подвале также было сильнейшее задымление. Охранник «Крокуса» пришел за ними и вывел из подвала на улицу.

Гостей «Крокуса» направляли в безопасные зоны системой оповещения

Фото, видео: Из открытых источников; 5-tv.ru

Один из очевидцев происшествия, Борис, также смог сбежать из зрительного зала. По его словам, металлодетекторы на входе работали исправно, когда он входил. Охрана проверила сумку гостя, осмотрела все металлические предметы и только потом пропустила мужчину к гардеробу. Борис вошел в зал, после чего услышал первые выстрелы. Как и многие другие, он прятался под креслами, но потом смог сбежать из зала. Откуда велась стрельба, мужчина не видел.

«Нам включили информационное оповещение и сказали — по техническим причинам просим покинуть здание, не задерживайтесь в фойе и не пользуйтесь лифтом… Успел войти в зал, я слышал стрельбу. Говорят, что они даже открыли огонь и попали в концертные аппараты, усиливающие звук, видимо. И говорят, что они загорелись. Мы выбежали из зала и спрятались за какую-то загородку на втором этаже зала. И услышали звуковое оповещение — срочно покинуть здание. Кто-то выбирался ползком, чтобы не привлечь внимание», — вспоминал Борис.

Через служебный вход мужчина, а также другие посетители, спустились в подвал и там ждали помощи. Ждали долго. Другая очевидица с ужасом делилась, что путь на цокольные этажи преодолевала, глядя на тела погибших. Поначалу она тоже не восприняла всерьез происходящее, не сориентировалась и не осознала, что за шум начался вокруг. Пока не наткнулась на мертвых.

Фото, видео: 5-tv.ru

«Увидели, что лежат люди на полу, и сами начали прятаться, пригнулись. Сидели в подвале, связывались с близкими. Близкие нам говорили, что пока лучше не выходить, потому как хоть оцеплено, но свободен только главный выход, пока еще небезопасно. Мы просидели в подвале, наверно, минут 40, и потом мы вышли, спрятались в пожарной машине, потому что у нас не было верхней одежды. Нас ребята спасли, помогли согреться. И спустя какое-то время они сказали, что лучше уходить, потому что здесь небезопасно», — рассказала женщина.

Теракт в «Крокусе» начался с выстрелов в спины

Пара пострадавших, парень и девушка, планировали провести вечер с музыкой любимых артистов, но не успели даже войти в зрительный зал. Они были в числе последних посетителей, входили за считанные минуты до несостоявшегося начала шоу. На посту охраны, прямо на пороге «Крокуса», они услышали стрельбу за спиной, получили ранения, но все же смогли спастись. Просто повезло — бежали без оглядки, бросались к машинам, просили помощи.

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

«У входа в 14-й зал мы проходили через рамки металлоискателей, и у рамок металлоискателей уже началась стрельба… Стреляли в спину. Мы резко упали на пол. У нас осколочные ранения. Мы отделались легким испугом. Осколочные ранения — плечи и нога. Мы выбирались самостоятельно, потому что такси не пускали, естественно. Мы выбежали на МКАД, нас добрые люди просто подобрали и подвезли нас сюда», — поделились молодые люди.

По словам пострадавших, все происходило быстро, когда террористы открыли огонь, они вдвоем просто упали лицом в пол, никого не увидели. Сколько было стрелявших, сколько человек погибли в этот момент — даже не представляют. Сейчас влюбленные приходят в себя, не верят, что сумели спастись. С журналистами говорят, крепко взявшись за руки, не отпуская друг друга.

Еще одна женщина стала свидетельницей паники, начавшейся в «Крокусе» после первых выстрелов. Она увидела людей с оружием, идущих за посетителями концертного зала, в этот момент на входе охранники, еще не успевшие оценить ситуацию, продолжали досмотр гостей. Так, автоматами террористы буквально загнали в здание тех, кого не убили в дверях.

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

«Я увидела, что за ними люди идут люди, которые стреляют, они быстрей побежали в эти двери. Там еще стояли охранники, проверяли сумки и билеты. Я в этот момент поднималась по эскалатору, забежала в туалет. Началась давка — это был просто ужас какой-то, там очень страшно. Ничего не видно из-за дыма. Я даже не могла спуститься, хотя там был всего один пролет», — рассказала очевидица.

Стрельба в концертном зале «Крокус Сити Холла» началась вечером 22 марта перед выступлением российской рок-группы. После этого в здании вспыхнул пожар. К месту происшествия были направлены более 50 бригад скорой помощи, из них 30 областных и 20 столичных. В настоящее время с огнем борются более 320 человек и свыше 130 единиц техники. Тремя вертолетами на горящее здание осуществляются сбросы воды.

У концертного зала развернут оперативный штаб. На место выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Силовые ведомства предпринимают все необходимые меры. По последним данным Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, около 40 человек погибли и более 100 получили ранения разной степени тяжести. Как ранее сообщал 5-tv.ru, правоохранители разыскивают авто, на котором могли скрыться виновники трагедии.