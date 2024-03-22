В Москве после теракта разыскивают авто, на котором могли скрыться подозреваемые

В Москве разыскивают Renault Logan, на котором могли скрыться подозреваемые в совершении теракта в Крокус Сити Холле. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По предварительной информации, правоохранители занялись поиском белой машины Renault Logan.

Вечером в пятницу, 22 марта, неизвестные начали стрельбу в здании Крокус Сити Холла, где планировался концерт рок-группы «Пикник». Посетители прятались за креслами, выбегали на улицу. По последним данным, в результате 40 человек скончались, более 100 получения ранения, медики оказывают им помощь.

Кроме того, в здании произошел пожар. Огонь охватил помещения внутри и крышу, кровля которой позднее обрушилась. К тушению привлекли вертолет МЧС. На место выезжали губернатор Московской области Андрей Воробьев, а мэр Москвы Сергей Собянин отменил все запланированные массовые мероприятия в городе.

Возбуждено уголовное дело о теракте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев резко осудил теракт в Крокус Сити Холле.