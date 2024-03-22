Кадры первых минут после ЧП в «Крокус Сити Холле»
Толпа людей в панике бежала по мосту, который расположен недалеко от концертного зала.
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; видео из открытых источников;5-tv.ru
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Первые минуты после стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл» попали на камеры. В социальных сетях очевидцы разместили кадры того, как толпа людей бежала по расположенному рядом с концертным зданием мосту.
Автор видео отметил, что людей было очень много. Мосты был буквально заполнен.
Сегодня вечером, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске неизвестные открыли стрельбу по мирным гражданам перед концертом группы «Пикник». В Генпрокуратуре отметили, что люди с оружием были в камуфляжной одежде. Иных подробностях о злоумышленниках в настоящее время нет.
Известно, что погибли 40 человек, пострадали — 100. В здании после стрельбы начался пожар. Внутри, предварительно, могут оставаться люди.
По факту произошедшего в СК было возбуждено уголовное дело о теракте.
Ранее 5-tv.ru писал, что к тушению пожара в «Крокусе» привлекли более 320 человек.
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