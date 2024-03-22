Председатель СК Бастрыкин прибыл на место ЧП в «Крокус Сити Холле»

На место ЧП в «Крокус Сити Холле», где сегодня вечером произошла стрельба и начался пожар, прибыл председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин. Об этом сообщил источник 5-tv.ru, который находится там.

Пожарные продолжают бороться с огнем в здании «Крокуса». Пожар начался после стрельбы. Ему присвоен повышенный ранг опасности.

Фото: 5-tv.ru

На месте также находятся губернатор Московской области Андрей Воробьев и региональный прокурор, который прибыл туда по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова для координации работы правоохранителей.

В «Крокусе» в подмосковном Красногорске неизвестные открыли стрельбу по мирным гражданам перед концертом группы «Пикник». В Генпрокуратуре отметили, что люди с оружием были в камуфляжной одежде. Иных подробностях о злоумышленниках в настоящее время нет.

Известно, что погибли 40 человек, пострадали — 100. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили ранее в СК.

Ранее 5-tv.ru писал, что Воробьев рассказал о ситуации на месте ЧП в «Крокусе».