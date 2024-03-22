Председатель СК Бастрыкин прибыл на место ЧП в «Крокус Сити Холле»

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 1 041 0

Пожарные продолжают бороться с огнем в здании.

Фото, видео: Терещенко Михаил / ТАСС; Пресс-служба СК РФ; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

На место ЧП в «Крокус Сити Холле», где сегодня вечером произошла стрельба и начался пожар, прибыл председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин. Об этом сообщил источник 5-tv.ru, который находится там.

Пожарные продолжают бороться с огнем в здании «Крокуса». Пожар начался после стрельбы. Ему присвоен повышенный ранг опасности.

Фото: 5-tv.ru

На месте также находятся губернатор Московской области Андрей Воробьев и региональный прокурор, который прибыл туда по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова для координации работы правоохранителей.

В «Крокусе» в подмосковном Красногорске неизвестные открыли стрельбу по мирным гражданам перед концертом группы «Пикник». В Генпрокуратуре отметили, что люди с оружием были в камуфляжной одежде. Иных подробностях о злоумышленниках в настоящее время нет.

Известно, что погибли 40 человек, пострадали — 100. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили ранее в СК.

Ранее 5-tv.ru писал, что Воробьев рассказал о ситуации на месте ЧП в «Крокусе».

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
23 мар
«Не согласны с Путиным»: в Белом доме оправдали теракт в Крокусе
22 мар
В Москве после теракта разыскивают авто, на котором могли скрыться подозреваемые
22 мар
«Понимают только ответный террор»: Медведев резко осудил произошедшее в Крокусе
22 мар
Оцепление вокруг Крокус Сити Холла отодвинули почти на 200 метров дальше
22 мар
Таксисты бесплатно совершают поездки из района Крокус Сити Холла
22 мар
Катар осудил террористическое нападение на Крокус Сити Холл
22 мар
Горячая линия психологической помощи Красного Креста будет работать круглосуточно
22 мар
Лукашенко принес соболезнования в связи с терактом в Крокусе
22 мар
«Произошла трагедия»: Воробьев рассказал о ситуации на месте ЧП в «Крокусе»
22 мар
«Нас не так просто сломать»: Ева Польна призвала не бояться после теракта в Крокусе
+2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
92.61
0.66 100.22
-0.15
Погружение в коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 ма...

Последние новости

0:16
«Не согласны с Путиным»: в Белом доме оправдали теракт в Крокусе
23:59
В Москве после теракта разыскивают авто, на котором могли скрыться подозреваемые
23:56
«Понимают только ответный террор»: Медведев резко осудил произошедшее в Крокусе
23:48
Оцепление вокруг Крокус Сити Холла отодвинули почти на 200 метров дальше
23:47
Председатель СК Бастрыкин прибыл на место ЧП в «Крокус Сити Холле»
23:46
Таксисты бесплатно совершают поездки из района Крокус Сити Холла

Сейчас читают

Что произошло в «Крокус Сити Холл» — все подробности
ФСБ сообщила о погибших и раненных при стрельбе в московском Крокусе
Прямая трансляция от Крокус Сити Холл, где произошла стрельба на концерте
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок