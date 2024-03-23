Минздрав опубликовал список госпитализированных из «Крокуса»

На данный момент в местные больницы были отправлены 37 пострадавших.

Минздрав опубликовал информацию о госпитализированных пострадавших в результате ЧП в «Крокус Сити Холле», где 22 марта вечером была открыта стрельба по людям и начался сильный пожар. В документе указано, что госпитализированы были 37 человек. В общей сложности на место были направлены 59 бригад скорой помощи.

В «Крокусе» в подмосковном Красногорске неизвестные открыли стрельбу по мирным гражданам перед концертом группы «Пикник». В Генпрокуратуре отметили, что люди с оружием были в камуфляжной одежде. Иных подробностях о злоумышленниках в настоящее время нет.

Что произошло в «Крокус Сити Холл» — все подробности

Известно, что погибли 40 человек, пострадали — более 100. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили ранее в СК.

Ранее 5-tv.ru писал, что очевидица теракта рассказала, как ей удалось сбежать из «Крокуса».