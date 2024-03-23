Минздрав опубликовал список госпитализированных из «Крокуса»
Минздрав: после теракта в «Крокусе» были госпитализированы 37 человек
Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
На данный момент в местные больницы были отправлены 37 пострадавших.
Минздрав опубликовал информацию о госпитализированных пострадавших в результате ЧП в «Крокус Сити Холле», где 22 марта вечером была открыта стрельба по людям и начался сильный пожар. В документе указано, что госпитализированы были 37 человек. В общей сложности на место были направлены 59 бригад скорой помощи.
В «Крокусе» в подмосковном Красногорске неизвестные открыли стрельбу по мирным гражданам перед концертом группы «Пикник». В Генпрокуратуре отметили, что люди с оружием были в камуфляжной одежде. Иных подробностях о злоумышленниках в настоящее время нет.
Что произошло в «Крокус Сити Холл» — все подробности
Известно, что погибли 40 человек, пострадали — более 100. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили ранее в СК.
Ранее 5-tv.ru писал, что очевидица теракта рассказала, как ей удалось сбежать из «Крокуса».
- 23 мар
- Спасатели ищут людей под завалами сгоревшего Крокус Сити Холла
- 23 мар
- «Стреляли в спину»: чудом спасшиеся посетители Крокус Сити Холла об ужасах теракта
- 23 мар
- Стать донором для пострадавших в «Крокусе» можно в Центре крови ФМБА России
- 23 мар
- МЧС сообщило о локализации пожара в Крокус Сити Холле
- 23 мар
- «Чудовищная, кровавая атака!» — десятки стран осудили теракт в Крокус Сити Холле
- 23 мар
- Люди выбили стекло, чтобы спастись от стрельбы в «Крокусе» — видео
- 23 мар
- Выбирался через подвал: стала известна судьба потерявшегося участника «Пикника»
- 23 мар
- «Приехали как волонтеры»: добровольцы помогают медикам и пострадавшим в теракте в Крокус Сити
- 23 мар
- Reuters: ИГ* взяло на себя ответственность за теракт в Крокус Сити Холле
- 23 мар
- «Это было ужасно»: очевидица теракта рассказала, как ей удалось сбежать из «Крокуса»
Читайте также
69%
0.66 100.22
-0.15
Нашли ошибку?