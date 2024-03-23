Десятки реанимобилей, санавиация и каждая секунда на счету: как спасали людей из «Крокуса»

У здания концертного зала собираются волонтеры — каждый пытается помочь пострадавшим, врачам и сотрудникам экстренных служб.

Всех, кто находится рядом с разрушенным пожаром концертным залом «Крокус Сити Холл», спасатели и правоохранители уводят на безопасное расстояние. По данным МЧС России, пожар, разгоревшийся на площади почти 13 квадратных километров, локализован спустя пять часов. С огнем боролись более 320 человек и 130 единиц техники, в том числе пожарные вертолеты.

Тем временем больницы Москвы уже работают в экстренном режиме — принимают пострадавших во время теракта. Для эвакуации раненых, находящихся в тяжелом состоянии, задействованы вертолеты санитарной авиации. Как сообщается в Telegram-канале мэра столицы Сергея Собянина, все получат необходимую помощь от города.

«Сегодня в ТЦ „Крокус-Сити“ произошла ужасная трагедия. Дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося», — заявил мэр.

Москва и область готовы оказать помощь всем пострадавшим в «Крокусе»

Представители Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) сообщили, что люди, получившие травмы в ходе теракта обеспечены компонентами крови. Также отмечается, что центр крови будет принимать доноров в субботу с 8.30. Учреждение находится в Москве на Щукинской улице, дом 7, корпус 2. На сайте Минздрава РФ можно найти список госпитализированных из «Крокуса». В документе указано, что госпитализированы были 37 человек. В общей сложности на место были направлены 59 бригад скорой помощи.

Как рассказал корреспондент «Известий» Денис Воробьев, врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве, а также городская больница Красногорска принимают пациентов. У дверей медучреждений уже дежурят их родственники в ожидании обнадеживающих новостей.

Санавиация забирает с места ЧП первых пострадавших. 5-tv.ru

«Всего за полчаса насчитали несколько десятков машин, которые заехали на территорию НИИ Склифосовского. Примерно столько же отсюда выехало. Буквально одна за одной, в том числе реанимационных автомобилей. На месте усилена охрана. Все прочие автомобили проверяют на возможные предметы минирования», — рассказал Денис Воробьев.

Как сообщается в Telegram-канале Минздрава РФ, Михаил Мурашко и вице-премьер правительства Татьяна Голикова прибыли в Центр управления в кризисных ситуациях Федерального центра медицины катастроф, чтобы лично координировать процесс оказания помощи пострадавшим. На месте ЧС продолжают работу более 70 бригад скорой помощи и службы медицины катастроф. Отмечается, что пациентов принимаю медучреждения Подмосковья, Москвы, а также федеральные медицинские центры: есть все препараты, запасы донорской крови и ее компонентов, зарезервированы койки.

В ходе теракта в «Крокусе» пострадали дети»

Согласно заявлению Мурашко в эфире телеканала «Россия 24», на данный момент 115 человек госпитализированы, 60 взрослых пациентов находятся в тяжелом состоянии, более 30 человек обратились за амбулаторной помощью. Среди пострадавших — пятеро детей, один из них находится в тяжелом состоянии. Министр снова подчеркнул, что врачи располагают достаточным запасом донорской крови и медикаментов. О раненых несовершеннолетних также сообщила уполномоченный по правам ребенка Москвы Ольга Ярославская.

«Страшная трагедия. Пострадали дети… Не может быть никакой пощады террористам, напавшим на мирных людей», — написала она в своем Telegram-канале и выразила соболезнования близким жертв.

Слова сочувствия всем, кого затронуло чудовищное происшествие в «Крокусе», передал председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук. Он напомнил, что специалисты готовы работать со всеми нуждающимися. Об этом сообщается в материале ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Горячая линия психологической помощи будет открыта круглосуточно, чтобы справиться с потоком обращений, РКК привлекает дополнительных специалистов. Дозвониться им можно по номеру 8 (800) 250-18-59.

У сгоревшего «Крокуса» собираются неравнодушные и волонтеры

К месту теракта съезжаются волонтеры. Терещенко Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

На место ЧП, несмотря на произошедшее прибывают люди. Это жители Москвы и области, желающие и готовые оказать посильную помощь представителям экстренных служб или хотя бы тем, кто уцелел, но не может добраться домой по понятным причинам. Здесь все — от медсестер до таксистов, которые бесплатно отвозят шокированных посетителей концертного зала к семьям.

Вот две молодые девушки, узнавшие о трагедии из новостей. Одна из них — студент-медик. Подруги позвонили в больницу, куда сейчас свозят раненых, узнали, что там нужны руки, и отправились в путь. Ехали через всю Москву, столкнулись с оцеплением и теперь ждут, когда их пропустят к пациентам. И не планируют отступать, даже если придется провести здесь много времени.

«Я проходила практику, я умею проводить манипуляции разные медицинские, внутримышечные инъекции, знаю, как оказывать первую помощь, останавливать кровотечения. На должностях среднего медперсонала спокойно могу помочь сотрудникам», — рассказала девушка.

Рядом с ней супружеская пара. Женщина — работник «Крокус Сити Холла», ее муж — таксист, один из тех, то в эту ночь не берет денег за работу. Завтра они должны были идти на концерт, но теперь на месте главной площадки столицы пепелище, и это еще не самое страшное по итогам ночи. Пара уже помогла представительнице концертного зала добраться до близких, после чего вернулась — снова ждать. Зайти в здание женщина не может, впопыхах не захватила пропуск, остается только дежурить у входа.

«Мы приехали как волонтеры. Мы сначала поехали в „Крокус“, оттуда вывезли девушку, сотрудницу, отвезли ее домой бесплатно, а потом приехали сюда. Если будет кто-то выходить легко раненый или сотрудник — домой развезти. Просто транспорт», — отметил ее супруг.

Стрельба в концертном зале «Крокус Сити Холла» началась вечером 22 марта перед выступлением российской рок-группы. После этого в здании вспыхнул пожар. На месте ЧП развернут оперативный штаб, туда выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Силовые ведомства предпринимают все необходимые меры. По данным Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, погибли около 40 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходят поиски людей под завалами сгоревшего здания.