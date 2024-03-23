Минздрав Московской области опубликовал список погибших в теракте в «Крокусе»
По последним данным, количество жертв 93 человек.
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Минздрав Московской области опубликовал первый список погибших в теракте в «Крокус Сити». Пока есть подтвержденные данные о 41 жертве.
Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные личности в камуфляже и открыли стрельбу. На данный момент СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).
По последним данным, число погибших достигло 93 человек, пострадали более 100 человек. 12900 квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал. Пожар локализовали спустя пять часов после его начала.
Спасатели приступили к разбору завалов в «Крокусе», ликвидация пожара продолжается. Следственная группа из числа следователей, криминалистов и экспертов СК России продолжает работу на месте происшествия.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что центры переливания крови готовы к приему доноров после теракта в «Крокусе».
- 23 мар
- Все хотят помочь: огромная очередь выстроилась в донорский центр в Царицыно
- 23 мар
- Семьям погибших в теракте в «Крокусе» выплатят по три миллиона рублей — Собянин
- 23 мар
- Моветон или цинизм? Власти США попытались связать теракт в Крокусе с большой политикой
- 23 мар
- ФСБ: совершившие теракт в «Крокусе» имели контакты на Украине
- 23 мар
- Появились фото предполагаемого террориста с «Крокуса», задержанного в Брянской области
- 23 мар
- Жители Донецка возлагают цветы к стеле «Россия» в память о погибших в «Крокусе»
- 23 мар
- Опубликован список адресов Центров переливания крови в Москве и Подмосковье
- 23 мар
- Появились фото с места задержания машины, на которой пытались скрыться террористы с «Крокуса»
- 23 мар
- Центры переливания крови готовы к приему доноров после теракта в Крокусе
- 23 мар
- СК РФ: количество погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» составляет 93 человека
Читайте также
93%
0.66 100.22
-0.15
Нашли ошибку?