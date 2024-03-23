Зрительный зал в «Крокусе» полностью уничтожен огнем: видео изнутри

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 1 262 0

Появилось видео уничтоженного огнем концертного зала Крокус после теракта

Фото, видео: Telegram / МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Пожар начался после атаки террористов.

Зрительный зал в «Крокус Сити Холле» полностью уничтожен после пожара. Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные МЧС России.

Пожар в «Крокусе» начался во время атаки террористов 22 марта. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как преступники подожгли концертный зал. Пожар локализовали спустя пять часов после его начала.

Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные личности в камуфляже и открыли стрельбу. На данный момент СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

По последним данным, число погибших достигло 115 человек, пострадали более 100 человек. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал. Пожар локализовали спустя пять часов после его начала.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что появились жуткие кадры начала стрельбы по зрителям в концертном зале «Крокуса».

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
23 мар
«Я не смогла взять трубку»: дочь погибших в теракте в «Крокусе» о последних минутах их жизни
23 мар
Песков: Путин и Лукашенко готовы взаимодействовать в борьбе с терроризмом
23 мар
Один из двух матчей КХЛ состоится после теракта в «Крокус Сити Холле»
23 мар
Мезенцев о теракте в «Крокусе»: «Беспрецедентный варварский акт борьбы с Россией»
23 мар
СК РФ: число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 115 человек
23 мар
Лыжные гонки чемпионата России будут перенесены из-за теракта в «Крокусе»
23 мар
Появились жуткие кадры начала стрельбы по зрителям в концертном зале «Крокуса»
23 мар
Минздрав Московской области опубликовал список погибших в теракте в «Крокусе»
23 мар
Все хотят помочь: огромная очередь выстроилась в донорский центр в Царицыно
23 мар
Семьям погибших в теракте в «Крокусе» выплатят по три миллиона рублей — Собянин
+3° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
92.61
0.66 100.22
-0.15
Погружение в коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 ма...

Последние новости

14:11
Вопреки всем наветам: история брака Ильи Авербуха и Елизаветы Арзамасовой
14:00
«Я не смогла взять трубку»: дочь погибших в теракте в «Крокусе» о последних минутах их жизни
13:41
Зависимость разрушила и его: почему Наталья Варлей верила в спасение Тихонова
13:38
Зрительный зал в «Крокусе» полностью уничтожен огнем: видео изнутри
13:34
Теракт в «Крокус Сити Холле»: хронология событий
13:27
Песков: Путин и Лукашенко готовы взаимодействовать в борьбе с терроризмом

Сейчас читают

Появились жуткие кадры начала стрельбы по зрителям в концертном зале «Крокуса»
«Гореть вам в аду»: знаменитости отреагировали на теракт в Крокусе
«Притворилась мертвой»: девушка раскрыла детали нападения на Крокус Сити Холл
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок