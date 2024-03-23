Зрительный зал в «Крокусе» полностью уничтожен огнем: видео изнутри
Появилось видео уничтоженного огнем концертного зала Крокус после теракта
Фото, видео: Telegram / МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Пожар начался после атаки террористов.
Зрительный зал в «Крокус Сити Холле» полностью уничтожен после пожара. Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные МЧС России.
Пожар в «Крокусе» начался во время атаки террористов 22 марта. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как преступники подожгли концертный зал. Пожар локализовали спустя пять часов после его начала.
Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные личности в камуфляже и открыли стрельбу. На данный момент СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).
По последним данным, число погибших достигло 115 человек, пострадали более 100 человек. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал. Пожар локализовали спустя пять часов после его начала.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что появились жуткие кадры начала стрельбы по зрителям в концертном зале «Крокуса».
- 23 мар
- «Я не смогла взять трубку»: дочь погибших в теракте в «Крокусе» о последних минутах их жизни
- 23 мар
- Песков: Путин и Лукашенко готовы взаимодействовать в борьбе с терроризмом
- 23 мар
- Один из двух матчей КХЛ состоится после теракта в «Крокус Сити Холле»
- 23 мар
- Мезенцев о теракте в «Крокусе»: «Беспрецедентный варварский акт борьбы с Россией»
- 23 мар
- СК РФ: число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 115 человек
- 23 мар
- Лыжные гонки чемпионата России будут перенесены из-за теракта в «Крокусе»
- 23 мар
- Появились жуткие кадры начала стрельбы по зрителям в концертном зале «Крокуса»
- 23 мар
- Минздрав Московской области опубликовал список погибших в теракте в «Крокусе»
- 23 мар
- Все хотят помочь: огромная очередь выстроилась в донорский центр в Царицыно
- 23 мар
- Семьям погибших в теракте в «Крокусе» выплатят по три миллиона рублей — Собянин
Читайте также
93%
0.66 100.22
-0.15
Нашли ошибку?