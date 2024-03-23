Появились жуткие кадры начала стрельбы по зрителям в концертном зале «Крокуса»

Террористы расстреливали невинных людей в упор.

В распоряжении 5-tv.ru появились кадры начала стрельбы в концертом зале «Крокус Сити Холла», где зрители ждали выступление группы «Пикник».

На видео мужчины, одетые в камуфляжную форму, в упор ведут стрельбу из автоматов по беззащитным людям, пока те пытаются спрятаться за креслами и между рядами. Всего, по последним данным, в результате теракта погибло 93 человека, более 100 получили ранения разной степени тяжести.

Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был задержан в Брянской области. В машине находились четыре человека, которые тут же бросились бежать. По данным источника, силовикам удалось задержать двоих подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной. По данным спецслужб, они имели некоторые контакты на стороне Незалежной.

Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные личности в камуфляже и открыли стрельбу. На данный момент СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Сейчас спасатели приступили к разбору завалов в «Крокусе», ликвидация пожара продолжается. Следственная группа из числа следователей, криминалистов и экспертов СК России продолжает работу на месте происшествия.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что появились фото предполагаемого террориста с «Крокуса», задержанного в Брянской области.