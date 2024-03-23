«Их план не сработал»: очевидец описала первые действия террористов в «Крокусе»

Посетители концертного зала не сразу поняли, что им грозит смертельная опасность, и продолжали весело общаться.

Преступники, устроившие теракт в «Крокус Сити Холле», сначала попытались разбить панорамное остекление здания и таким образом попасть внутрь. Однако автоматные пули не смогли пробить толстые стекла, и террористам пришлось идти через центральный вход. Об этом 5-tv.ru рассказала очевидица событий, едва не ставшая жертвой бандитов.

По словам женщины, она зашла в концертный зал через центральный вход и стояла в очереди к рамке металлодетектора, когда с улицы начали стрелять по зданию.

«Они (террористы — Прим. ред.) ждали, что сейчас автоматной очередью разобьют эти стекла и войдут в помещение. Но им не удалось и пришлось идти в обход метров 200 до входа. Их план не сработал», — рассказала очевидица.

По ее словам, люди в здании концертного зала сначала не поняли происходящего и продолжили стоять в очередях на досмотр и весело общаться. И только когда террористы вошли внутрь и открыли стрельбу, началась паника.

«Кто-то крикнул, что по нам стреляют, я обернулась и увидела, как стали падать люди. И уже здесь нас вселенская паника хватила, кто-то сказал: „Бежим!“, и мы всей толпой побежали», — рассказала женщина.

По ее словам, несмотря на панику, люди сохраняли здравый смысл. Оказавшись в одном из служебных помещений, они разбили окна и выбрались на улицу. Там они продолжили бег, и только отдалившись на приличное расстояние от «Крокуса», смогли остановиться и перевести дух. С безопасной дистанции они наблюдали начало пожара, который в считанные минуты охватил здание концертного зала.

Теракт произошел в концертном зале Крокус Сити Холл 22 марта около 20:00. В это время на сцене должна была выступать группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу по находящимся внутри людям. По факту нападения на концертный зал СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

По последним данным, число погибших достигло 133 человека, раненых — свыше 100 человек. Около 13 тысяч квадратных метров здания были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал. Пожар локализовали спустя пять часов после его начала.

Спасатели приступили к разбору завалов в Крокусе, ликвидация пожара продолжается. Следственная группа из числа следователей, криминалистов и экспертов СК России продолжает работу на месте происшествия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта, воскресенье, днем национального траура по погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле».