Барабанщик группы «Пикник» и оператор спасали людей во время теракта в «Крокусе»

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 220 0

Барабанщик группы Пикник и оператор спасали людей во время теракта в «Крокусе»

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Они помогали зрителям покинуть зал, пока дым не заволок все помещение.

Барабанщик группы «Пикник» Ильгиз Юнусов отказался эвакуироваться и до самого последнего момента спасал людей при теракте в «Крокус Сити Холле» Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Музыкант помогал зрителям покинуть зал, пока дым не заволок все помещение. Кроме того, людям оказывал помощь оператор Иван Поморин.

Он рассказал, что трагедия произошла прямо перед началом выступления группы «Пикник».

«За пять минут до, собственно, открытия кулис мне один из операторов, который стоял ближе к пульту звуковому, сказал: «Какая-то фигня происходит, выстрелы». У меня было вчера 17 человек, съемочная группа моя, много было камер, потому что большой концерт с симфоническим оркестром. Благодаря тому, что у всех гарнитура была, на связи, очень быстро среагировали. Сказали, что там что-то происходит.

Я говорю: «Ребят, бросайте оборудование, быстро уходим». Поэтому мы попали в первую волну эвакуации. Еще было только самое начало давки. Хотя у меня две девчонки операторы на втором ярусе стояли, на втором этаже, откуда заходили стрелявшие. И они попали и в зону обстрела активную, и в самую давку на выход», — сообщил он.

23 марта музыканты опубликовали во «ВКонтакте» соболезнования родным и близким погибших в теракте.

«Вся команда „Пикника“ выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. Молимся за скорейшее выздоровление пострадавших. Мы глубоко потрясены этой страшной трагедией и скорбим вместе с вами», — говорится в заявлении.

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